В Перми мужчина случайно убил приятеля при оказании неотложной медпомощи

В Перми Индустриальный райуд признал виновным местного жителя по ч. 1 ст. 109 УК РФ ("причинение смерти по неосторожности").

В декабре 2021 года мужчина со своим знакомым употребляли психоактивные вещества. Внезапно один из них потерял сознание, а обвиняемый стал оказывать ему неотложную медпомощь. По сообщению пресс-службы Пермского краевого суда, мужчина начал бить ладонями по лицу потерпевшего и сдавливать ему грудную клетку, в результате чего тот скончался, сообщает properm.ru.

Согласно данным экспертизы, причиной смерти пермяка стала черепно-мозговая травма, которая возникла после действий обвиняемого.

Он уже признал свою вину полностью. С учетом того, что задержаный уже отбывал наказание в виде лишения свободы, суд приговорил его к 10 месяцам заключения в ИК общего режима.

Осужденный обжаловал решение райсуда, но краевой суд оставил приговор без изменений.