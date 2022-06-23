В Перми Индустриальный райуд признал виновным местного жителя по ч. 1 ст. 109 УК РФ ("причинение смерти по неосторожности").
В декабре 2021 года мужчина со своим знакомым употребляли психоактивные вещества. Внезапно один из них потерял сознание, а обвиняемый стал оказывать ему неотложную медпомощь. По сообщению пресс-службы Пермского краевого суда, мужчина начал бить ладонями по лицу потерпевшего и сдавливать ему грудную клетку, в результате чего тот скончался, сообщает properm.ru.
Согласно данным экспертизы, причиной смерти пермяка стала черепно-мозговая травма, которая возникла после действий обвиняемого.
Он уже признал свою вину полностью. С учетом того, что задержаный уже отбывал наказание в виде лишения свободы, суд приговорил его к 10 месяцам заключения в ИК общего режима.
Осужденный обжаловал решение райсуда, но краевой суд оставил приговор без изменений.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Командир батальона "Восток" раскрыл новую тактику ВСУ в ходе военной спецоперации.