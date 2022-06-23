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Сатановский: "Никто не будет в отместку гадить американским дипломатам"

Силовые структуры

Политолог и востоковед Евгений Сатановский предрёк изящный и жесткий ответ за издевательство Вашингтона над дипломатами РФ.

Сатановский: "Никто не будет в отместку гадить американским дипломатам"

По его словам, отказ допустить рейс для вывоза послов России будет иметь последствия.

Ранее Госдеп в ультимативной форме постановил до конца июня покинуть США нескольким дипломатам РФ. При этом Штаты не дали разрешение на прилёт самолета для сотрудников российского посольства.

Мария Захарова уже отметила, что это вызывающее поведение не останется без ответа. Официальный представитель МИД РФ пообещала контрмеры ассиметричного характера.

А Сатановский отметил, что история на этом не закончится и надо ждать очередных провокаций.

Слова Захаровой об ассиметричном ответе значат, что Россия не будет уподобляться американцам и устраивать козни дипломатам США. Политолог полагает, что у Москвы есть немало других, более изящных и жёстких ответов.

"Никто не будет в отместку гадить американским дипломатам так же, как американцы гадят нашим. Можно куда изящнее и жёстче Штаты приложить… Варианты перечислять не будем, но они — один веселее другого и все… запомнятся надолго. Ну, отсчёт, можно сказать, пошёл!" — подчеркнул эксперт.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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