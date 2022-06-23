Командование ВСУ сообщало своим военным о "взятии" Белгорода и Ростова-на-Дону

По информации помощника главы МВД ЛНР Виталия Киселёва, руководство ВСУ постоянно лжёт своим солдатам, информируя их о вымышленных успехах украинской армии и том, что она якобы уже действует на территории России.

Политик уточнил, что ВСУшникам сообщают, что их подразделения уже продвигаются по России, и в данный момент находятся в Белгородской и Ростовской областях, а также о том, что скоро они "войдут" на территорию Краснодарского края.

"Точно так же на южном направлении "подходят" уже к Краснодарскому краю. Полная дезинформация в отношении того, что здесь делают эти войска", — сказал Киселев на Первом канале.

Регулярную дезинформацию украинским военным доказывают конкретные случаи. Например, пленный командир механизированной роты ВСУ Николай сначала не поверил, когда российские военные рассказали ему о положении дел на фронте. ВСУшник сообщил, что их начальство постоянно уведомляло солдат о "продвижении" украинской армии вглубь РФ, и о том, что украинскими военными уже "взяты" Ростов-на-Дону и Белгород.