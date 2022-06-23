Военнослужащие Народной милиции ЛНР ожидают к вечеру массовую сдачу в плен боевиков националистического батальона "Айдар", который находится в окружении на заводе "Азот" города Северодонецка.
"Военные ЛНР к вечеру ожидают массовую сдачу в плен боевиков "Айдара" с предприятия "Азот" в Северодонецке", — сообщил источник агентства ТАСС.
Ранее помощник главы МВД Луганской Народной Республики Виталий Киселёв рассказал, через какое время будут полностью взяты в окружение Северодонецк и Лисичанск.
"Буквально, я думаю, еще порядка, три-четыре дня, максимум неделю", — убеждён Киселёв.
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