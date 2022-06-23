Националисты батальона "Айдар"*, укрывающиеся на химическом заводе "Азот” в Северодонецке, сообщили, что готовы сдаться в плен.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к Народной милиции ЛНР.
"Айдаровцы*, засевшие на "Азоте", по имеющейся информации, выразили готовность прекратить сопротивление и сдаться", — сказал, в частности, собеседник ТАСС.
Их условия — прекращение огня и гарантии безопасности гражданского населения.
"Условия, которые они выдвигают: прекращение огня, безопасный выход с промзоны гражданских лиц, а потом и они якобы готовы сложить оружие и сдаться", — подытожил собеседник.
*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
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