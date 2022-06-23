Боевики "Айдара”* на химзаводе “Азот” заявили о готовности сдаться в плен

Националисты батальона "Айдар"*, укрывающиеся на химическом заводе "Азот” в Северодонецке, сообщили, что готовы сдаться в плен.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к Народной милиции ЛНР.

"Айдаровцы*, засевшие на "Азоте", по имеющейся информации, выразили готовность прекратить сопротивление и сдаться", — сказал, в частности, собеседник ТАСС.

Их условия — прекращение огня и гарантии безопасности гражданского населения.

"Условия, которые они выдвигают: прекращение огня, безопасный выход с промзоны гражданских лиц, а потом и они якобы готовы сложить оружие и сдаться", — подытожил собеседник.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.