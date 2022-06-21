Прохватилов: для захвата "Азота" надо оставить ВСУ без связи и лишить публики

Украинские боевики на Донбассе отрабатывают американскую тактику ведения городской войны.

Об этом сообщил старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов.

На заводе "Азот" в Северодонецке, где укрепились ВСУ, немало иностранных наёмников. Именно в Штатах отрабатывалась тактика ведения войны в городских условиях с применением живого щита и размещением артиллерии в кварталах, сообщает эксперт.

Украинцы сейчас применяют как раз модель террористов и подобный сценарий будет еще не раз.

В такой ситуации объединённым войскам необходимо в первую очередь лишить бандеровцев связи. А когда человек отрезан от мира и лишается публики, то тут совсем другая психология, говорит Прохватилов.

Также он рекомендует вывести из строя дизель-генераторные станции. Сделать это можно с помощью современных образцов вооружения.