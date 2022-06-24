Кнутов: 30 гаубиц М777 сломались из-за неправильной эксплуатации

Из-за неправильной эксплуатации солдатами ВСУ американских гаубиц М777 порядка 30 из них вышли из строя. Об этом рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.

Специалист отметил в интервью изданию "Украина.ру", что стволы этих пушек не рассчитаны на такую интенсивную стрельбу, какая из них ведётся. В итоге это привело к снижению качества по ведению огня, точности ведения огня, а потом и к неисправности.

По его словам, ремонта требуют уже около 60 гаубиц, а десятки гаубиц выведены из строя российской авиацией, которая работает очень предметно по тем целям, которые наиболее опасны.

Ранее военный обозреватель Михаил Ходарёнок рассказал о дефекте в механизме запирания ствола у гаубиц М777, из-за которого снаряд может разорваться внутри пушки.