Из-за неправильной эксплуатации солдатами ВСУ американских гаубиц М777 порядка 30 из них вышли из строя. Об этом рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.
Специалист отметил в интервью изданию "Украина.ру", что стволы этих пушек не рассчитаны на такую интенсивную стрельбу, какая из них ведётся. В итоге это привело к снижению качества по ведению огня, точности ведения огня, а потом и к неисправности.
По его словам, ремонта требуют уже около 60 гаубиц, а десятки гаубиц выведены из строя российской авиацией, которая работает очень предметно по тем целям, которые наиболее опасны.
Ранее военный обозреватель Михаил Ходарёнок рассказал о дефекте в механизме запирания ствола у гаубиц М777, из-за которого снаряд может разорваться внутри пушки.
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