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Ходарёнок: у гаубиц М777 есть дефект в механизме запирания ствола

Силовые структуры

Ключевая проблема гаубиц М777, поставленных США на Украину, в том, что ВСУ старательно не замечают инструкций по их применению. Такое мнение высказал военный обозреватель, полковник запаса Михаил Ходарёнок.

Ходарёнок: у гаубиц М777 есть дефект в механизме запирания ствола

Он привёл выводы американского военного аналитика Стью Магнуссона, который указал на то, что ВСУ не могут ремонтировать пушки сами, американцы не поставляют запчастей, а главное — противник умело отстреливает расчёты М777 на поле боя.

Две из шести гаубиц в батарее гарантированно уничтожаются или повреждаются после каждого огневого контакта, пишет Магнуссон.

Всё, для чего оказались годны натовские "три топора", — это для сочных роликов в Тик-Токе, на которых выстрелы делаются больше в сторону гражданских, а не военных, отметил Ходарёнок.

Он также назвал и главную проблему, о которой умолчали США. У пушек есть дефект в механизме запирания ствола, приводящий к тому, что снаряд может взорваться внутри орудия, пояснил эксперт.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Александр Артамонов
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