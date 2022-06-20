Ходарёнок: у гаубиц М777 есть дефект в механизме запирания ствола

Ключевая проблема гаубиц М777, поставленных США на Украину, в том, что ВСУ старательно не замечают инструкций по их применению. Такое мнение высказал военный обозреватель, полковник запаса Михаил Ходарёнок.

Он привёл выводы американского военного аналитика Стью Магнуссона, который указал на то, что ВСУ не могут ремонтировать пушки сами, американцы не поставляют запчастей, а главное — противник умело отстреливает расчёты М777 на поле боя.

Две из шести гаубиц в батарее гарантированно уничтожаются или повреждаются после каждого огневого контакта, пишет Магнуссон.

Всё, для чего оказались годны натовские "три топора", — это для сочных роликов в Тик-Токе, на которых выстрелы делаются больше в сторону гражданских, а не военных, отметил Ходарёнок.

Он также назвал и главную проблему, о которой умолчали США. У пушек есть дефект в механизме запирания ствола, приводящий к тому, что снаряд может взорваться внутри орудия, пояснил эксперт.