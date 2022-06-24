Россия и Белоруссия координируют усилия в "необъявленной войне с Западом"

Москве и Минску необходимо принять срочные меры для укрепления своих военных возможностей перед лицом необъявленной войны со стороны Запада, заявил министр обороны России Сергей Шойгу после встречи с коллегой из Белоруссии Виктором Хрениным.

"Белоруссия — наш самый важный стратегический партнер, ближайший друг и союзник, — сказал Шойгу. — Обстоятельства диктуют необходимость срочных мер по укреплению обороноспособности Союзного государства, включая усиление интегрированной системы противовоздушной обороны. Москва готова оказать любую поддержку, которая может понадобиться Минску".

Российский министр обороны также высоко оценил решимость Белоруссии "противостоять конфронтационному курсу Соединенных Штатов и их союзников” и пригласил Хренина и делегацию из Минска на предстоящую Московскую конференцию по безопасности и Международные армейские игры.

"Россия поделится передовым опытом и другими интересными открытиями со своими союзниками", — уточнил Шойгу.

Белоруссия официально не участвует в конфликте на Украине, но США и их союзники, тем не менее, ввели ряд эмбарго в отношении Минска.

Напомним, что Москва и Минск подписали договор о Союзном государстве в 1999 году. Документ предусматривает создание совместного парламента, судов и других институтов. Хотя интеграция продвинулась не очень далеко, страны намерены продолжить реализацию договорённостей.