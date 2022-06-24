Ходарёнок: победа России на Украине возможна без штурма Киева

Армия России может снова пойти в наступление на Киев, но только не сейчас, а после того, как будет завершена операция в Донбассе. Такое мнение высказал военный обозреватель, полковник в отставке Михаил Ходарёнок.

Он прокомментировал заявление генерал-лейтенанта ВСУ Александра Павлюка, который подтвердил высокую вероятность повторного наступления России на Киев.

Гипотетически Россия может вернуться под Киев, но строить планы можно будет только тогда, когда армия выйдет на границы ЛДНР, заметил аналитик.

По его словам, сейчас есть более важные задачи, чем штурм Киева. Это сухопутный коридор в Приднестровье через Одессу и Николаев, для чего и назначен новый главком ВДВ, добавил Ходарёнок.

"Бросок ВДВ под Киев и штурм аэродрома Гостомель в начале СВО были операцией отвлечения внимания, чтобы ВСУ не могли оперативно перебросить резервы в Донбасс. Сейчас необходимости в таких манёврах нет, вся инфраструктура военных на Украине разрушена. Самое главное: победа России на Украине возможна и без штурма Киева. Главные для РФ районы — это Донбасс, Запорожье, Николаевская область и Приднестровье", — высказал свою точку зрения военный эксперт.