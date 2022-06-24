В Генеральном штабе ВСУ отказались давать какие-либо пояснения по поводу отступления украинской армии из Северодонецка, сославшись на то, что это информация, не предназначенная для посторонних.
По словам представителя Минобороны Украины Александра Мотузяника, все данные о перемещениях ВСУ являются засекреченными и не подлежат разглашению.
"Информация о положении ВСУ в определенном районе, в том числе в Северодонецке, является закрытой. Мы об этом не говорим сегодня", — отметил Мотузяник в беседе с изданием "Военное обозрение".
Ранее сообщалось, что положение украинских подразделений в Северодонецке и Лисичанске катастрофическое — они оказались отрезаны от снабжения боеприпасами, топливом и провиантом, в рядах ВСУ наблюдается массовая сдача в плен и дезертирство.
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