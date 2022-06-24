Глава Луганской ОВА Гайдай: военным ВСУ приказали отходить от Северодонецка

Военно-политическое командование приказало Вооружённым силам Украины (ВСУ) отходить от Северодонецка на новые позиции. Об этом заявил глава Луганской областной военной администрации (ОВА) Сергей Гайдай, назначенный Киевом.

По его словам, военным ВСУ нельзя находиться на разбитых позициях. Он отметил, что количество погибших солдат на неукреплённых территориях будет расти с каждым днём.

"ВСУ уже получили команду отходить на новые позиции и оттуда вести нормальные полноценные боевые действия", — сказал Гайдай в эфире телеканала "Дом".

Как пояснил глава Луганской ОВА, инфраструктура Северодонецка полностью разбита, повреждены или разрушены порядка 80-90 процентов домов.

Ранее Гайдай сообщил, что в случае установления Вооружёнными силами РФ полного контроля над Северодонецком мирные жители, которые находятся на предприятии "Азот", смогут эвакуироваться только на территорию, подконтрольную ЛНР.