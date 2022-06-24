Депутат Килинкаров о состоянии запасов вооружения ВСУ: снаряды заканчиваются

Украинская армия — вторая в Европе, так как количество артиллерийских систем и снарядов, находящихся в её распоряжении, позволяли так говорить. Об этом ранее заявляли киевские власти. Однако на сегодняшний день запасы вооружения заканчиваются, сообщает народный депутат Украины Спиридон Килинкаров.

"Если учесть, что фактически все запасы внутри Украины по снарядам — как минимум, они уже практически исчерпаны, а всё, что было в Европе, уже завезено — то вы уже понимаете, что может наступить период, когда советские артиллерийские системы будут, а снарядов к ним не будет. А возместить их нечем. Их надо производить, кто это будет делать?", — цитирует депутата "Украина.ру".

Производить снаряды самостоятельно Незалежная не может, а запасы Европы исчерпаны. Они есть в России, но делиться с противником ими никто не будет. Шансов на победу у ВСУ не было изначально, говорит Килинкаров. Ведь соотношение сил, средств, человеческого ресурса украинской армии невозможно сопоставить с российской.