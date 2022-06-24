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Депутат Килинкаров о состоянии запасов вооружения ВСУ: снаряды заканчиваются

Силовые структуры

Украинская армия — вторая в Европе, так как количество артиллерийских систем и снарядов, находящихся в её распоряжении, позволяли так говорить. Об этом ранее заявляли киевские власти. Однако на сегодняшний день запасы вооружения заканчиваются, сообщает народный депутат Украины Спиридон Килинкаров.

Депутат Килинкаров о состоянии запасов вооружения ВСУ: снаряды заканчиваются

"Если учесть, что фактически все запасы внутри Украины по снарядам — как минимум, они уже практически исчерпаны, а всё, что было в Европе, уже завезено — то вы уже понимаете, что может наступить период, когда советские артиллерийские системы будут, а снарядов к ним не будет. А возместить их нечем. Их надо производить, кто это будет делать?", — цитирует депутата "Украина.ру".

Производить снаряды самостоятельно Незалежная не может, а запасы Европы исчерпаны. Они есть в России, но делиться с противником ими никто не будет. Шансов на победу у ВСУ не было изначально, говорит Килинкаров. Ведь соотношение сил, средств, человеческого ресурса украинской армии невозможно сопоставить с российской.

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Автор: Инна Винникова, Куратор: Александр Артамонов
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