Коротченко призвал Россию расчехлить тактическое ядерное оружие

Частичная транспортная блокада Калининграда вызвала много разговоров в политических кругах. Противостояние России и Запада продолжается, это отметил и глава МИД РФ Сергей Лавров. НАТО и ЕС надо остановить, а сделать это можно только одним способом.

"Нам надо будет пересматривать нашу военную доктрину и ядерное планирование. Сделать это совершенно необходимо, чтобы сдерживать НАТО и ЕС, которые уже собираются в такой единый стальной кулак. Мы можем противостоять ему исключительно с опорой на тактическое ядерное оружие, которое в данной ситуации со складов должно поступить в войска на конкретные носители", — поделился с "МК" своими мыслями военный эксперт Игорь Коротченко.

Если Запад не остановить, то за блокадой Калининграда может последовать военно-морская блокада и направление военных сил Североатлантического альянса на территорию Калининградской области. В данной ситуации надо вовремя ответить, считает Коротченко. А отреагировать мгновенно и незамедлительно Россия может только опираясь на ядерную триаду.