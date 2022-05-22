Сивков: Калининград от агрессии НАТО защитят корабли Балтфлота с "Цирконами"

Если существует угроза столкновения двух флотов — Балтийского и НАТО, то России есть, чем ответить. Капитан первого ранга Константин Сивков рассказал, кто будет защищать Калининград в случае военного конфликта.

"Начнём с того, что не один флот будет защищать при необходимости Калининград и Калининградскую область. В этом регионе сосредоточена серьёзная армейская группировка: две сухопутные дивизии плюс авиационная, плюс ПВО и флотская", — цитирует Сивкова "СвободнаяПресса".

Основной ударной силой в регионе он называет сухопутные войска, в то время как флот призван решать задачи отражения атак с моря. У Балтфлота достаточно для этого возможностей. Недавно он был пополнен лёгкими современными корветами "Стерегущий", "Бойкий", "Стойкий" и "Сообразительный". Помимо этого, флот располагает малыми ракетными кораблями, носителем высокоточного ракетного оружия кораблём "Одинцово", который оснащён ЗРК "Панцирь" и ОКР "Калибр".