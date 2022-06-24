Внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что у России нет сил, чтобы взять Донецкую область.
"Луганская — это я еще понимаю, но чтобы взять Донецкую область, нужно взять четыре таких города как Лисичанск и Северодонецк", — сказал он.
Эксперты уже отмечают, что теперь советник ОПУ будет говорить, что Северодонецк не так важен и тому подобное.
Ранее он заявлял, что Вооруженные силы Украины отступили из городов Золотое и Горское (Луганская Народная Республика) "почти без потерь".
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Он перенес её зимой после концертного тура.