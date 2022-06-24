Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Политолог Ищенко о спецоперации на Украине: "Достаточно длинная и жестокая в….*"
Танкаев: РФ потеряет доверие к ЕС, если из "СП-2" сделают терминал
Эксперт Барабанов об угрозе голодомора: "Это просто новый фокус"
МВД ЛНР: В котле под Лисичанском окажутся около 4,5 тысяч военных ВСУ
Галкин показал Пугачёву в домашней обстановке: "Алла глазами Лизы"
"Отважные" взяли в плен командира ВСУ — знаменитого пропагандиста
Собчак пожаловалась на угрозы: "Приставили к виску пистолет"
Юрист поддержал идею сажать в тюрьму за пропаганду наркотиков в Сети
В Совфеде оценили слова Кулебы о планах обсуждать с РФ границы "до 24 февраля"

Арестович считает, что у России нет сил для взятия Донецкой области

Силовые структуры

Внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что у России нет сил, чтобы взять Донецкую область.

"Луганская — это я еще понимаю, но чтобы взять Донецкую область, нужно взять четыре таких города как Лисичанск и Северодонецк", — сказал он.

Эксперты уже отмечают, что теперь советник ОПУ будет говорить, что Северодонецк не так важен и тому подобное.

Ранее он заявлял, что Вооруженные силы Украины отступили из городов Золотое и Горское (Луганская Народная Республика) "почти без потерь".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Россия
Шишкин: Шатунов не до конца восстановился после болезни "на нервной почве"

Он перенес её зимой после концертного тура.

Шишкин: Шатунов не до конца восстановился после болезни "на нервной почве"
Express: если британские наёмники будут расстреляны, Лондон объявит войну России
Мир. Новости мира
Express: если британские наёмники будут расстреляны, Лондон объявит войну России
Мир. Новости мира
Леонков: украинских диверсантов в тылу ВС РФ ждёт незавидная судьба
Общество
Шатунов произнёс пророческие слова на последнем концерте: "Теперь уже никогда"
Игорь Буккер Западные политологи планируют победить Россию на морях Игорь Буккер Анжела Якубовская Сергей Шакуров: сейчас российским кино правят женщины Анжела Якубовская Любовь Степушова Жизнь американца мало значит: США не будут спасать своих ветеранов в ДНР Любовь Степушова
Мир. Новости мира
Подоляка о взрыве в Херсоне: Киев не оставляет Москве никакого выбора
Газ
"Северный поток-1" остановится на десять дней: в ЕС уверены, что насовсем
"Отважные" взяли в плен командира ВСУ — знаменитого пропагандиста
Силовые структуры
"Отважные" взяли в плен командира ВСУ — знаменитого пропагандиста
Последние материалы
Политолог Ищенко о спецоперации на Украине: "Достаточно длинная и жестокая в….*"
Танкаев: РФ потеряет доверие к ЕС, если из "СП-2" сделают терминал
Эксперт Барабанов об угрозе голодомора: "Это просто новый фокус"
МВД ЛНР: В котле под Лисичанском окажутся около 4,5 тысяч военных ВСУ
Галкин показал Пугачёву в домашней обстановке: "Алла глазами Лизы"
"Отважные" взяли в плен командира ВСУ — знаменитого пропагандиста
Собчак пожаловалась на угрозы: "Приставили к виску пистолет"
Юрист поддержал идею сажать в тюрьму за пропаганду наркотиков в Сети
Западные политологи планируют победить Россию на морях
В Совфеде оценили слова Кулебы о планах обсуждать с РФ границы "до 24 февраля"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников