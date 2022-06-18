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Арестович: "Харьков не возьмут "железно", можно не волноваться"

Силовые структуры

Внештатный советник советника Офиса президента Украины Алексей Арестович частно делает прогнозы, касающиеся специальной операции России на Украине.

Почти все его "стратегические" прогнозы не сбываются.

В очередной беседе с беглым политиком и юристом Марком Фейгиным* он отметил, что Харьков российская армия никогда не "возьмёт".

"Нет, Харьков не возьмут "железно". Это можно не волноваться", — уверен Арестович.

Тут же советник ОПУ отметил, что "бить по Харькову будут сильно".

В соцсети пользователи напомнили, что этот же "эксперт" всё то же самое говорил и про Мариуполь.

* — включен в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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