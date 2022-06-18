Внештатный советник советника Офиса президента Украины Алексей Арестович частно делает прогнозы, касающиеся специальной операции России на Украине.
Почти все его "стратегические" прогнозы не сбываются.
В очередной беседе с беглым политиком и юристом Марком Фейгиным* он отметил, что Харьков российская армия никогда не "возьмёт".
"Нет, Харьков не возьмут "железно". Это можно не волноваться", — уверен Арестович.
Тут же советник ОПУ отметил, что "бить по Харькову будут сильно".
В соцсети пользователи напомнили, что этот же "эксперт" всё то же самое говорил и про Мариуполь.
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