В Минобороны США похвалили отступление ВСУ из Северодонецка: "Профессионально"

В Министерстве обороны США похвалили действия украинской армии при отступлении из Северодонецка. По мнению американских военных, это был тактический ход, чтобы усилить свои позиции на другой территории.

По мнению представителей Минобороны, так ВСУ консолидируют свои силы в местности, где лучше "смогут себя защитить".

"Украинские вооружённые силы осуществляют профессиональное тактическое отступление, чтобы консолидировать свои силы на позициях, которые они могут лучше защитить", — пояснил чиновник на условиях анонимности CNN.

По мнению собеседника американского телеканала, Россия "очень медленно" продвигается на территории Донбасса и ВС РФ имеют "очень постепенный выигрыш". Правда, почему тогда ВСУ пришлось спешно отступать из Северодонецка, если у российской стороны всё так "медленно", источник не уточнил.