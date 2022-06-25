Советник Офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович порадовался отходу ВСУ из района Горского и Золотого. По его словам, таким образом, украинская армия ломает советские стереотипы о правилах ведения боя.
Как подчеркнул Арестович, вывод ВСУ из городов ЛНР — это важный прецедент. Так как в советское время военных пытались заточить под то, что солдаты должны стоять на позициях до конца и ни делать "ни шагу назад".
"Это не может не радовать, потому что это означает слом парадигмы… Ни шагу назад — нам этого не надо. Наша задача простая: нанести поражение противнику", — заявил Арестович в эфире "Фейгин Live".
По словам советника ОП, Киев намерен сохранить армию, что позволит "сохранить страну".
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