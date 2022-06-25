Сегодня, 25 июня, утром по пункту управления 18 батальона 35 бригады морской пехоты Вооружённых сил Украины нанесён ракетный удар.
Данное подразделение находилось на территории посёлка Висунск Баштанского района Николаевской области.
В результате ликвидировано 20 офицеров оперативной группы Генштаба ВСУ, управления батальона, а также аппаратура связи.
Министерство обороны Украины сообщило, что сегодня в Николаеве в результате ударов уничтожен пункт управления 28 бригады ВСУ располагавшийся в гимназии №25, а также пункт управления 59 бригады ВСУ располагавшийся на аэродроме Кульбакино.
В результате огневого поражения тут уничтожены более 60 офицеров управлений бригад и аппаратура управления войсками на херсонском направлении.
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