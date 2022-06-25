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Под Николаевом уничтожено 20 офицеров оперативной группы Генштаба ВСУ

Силовые структуры

Сегодня, 25 июня, утром по пункту управления 18 батальона 35 бригады морской пехоты Вооружённых сил Украины нанесён ракетный удар.

Данное подразделение находилось на территории посёлка Висунск Баштанского района Николаевской области.

В результате ликвидировано 20 офицеров оперативной группы Генштаба ВСУ, управления батальона, а также аппаратура связи.

Министерство обороны Украины сообщило, что сегодня в Николаеве в результате ударов уничтожен пункт управления 28 бригады ВСУ располагавшийся в гимназии №25, а также пункт управления 59 бригады ВСУ располагавшийся на аэродроме Кульбакино.

В результате огневого поражения тут уничтожены более 60 офицеров управлений бригад и аппаратура управления войсками на херсонском направлении.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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