В Сети появились кадры, подтверждающие боевое применение поставленных Киеву США в качестве военной помощи РСЗО Himars. Официальное видео работы американских установок опубликовал Главком ВС Украины Валерий Залужный.
Ранее о том, что реактивные системы залпового огня Himars уже доставлены ВСУ сообщал руководитель украинского Минобороны Алексей Резников. Ряд источников также заявили, что оружие было использовано впервые, однако официально это не подтверждалось.
Однако в США не ожидают, что HIMARS изменят ситуацию на фронте. Об этом написало CNN со ссылкой на близких к американской разведке чиновников США.
Они заявили, что РСЗО поставлены с ограниченным запасов снарядов и дальностью, чтобы не доставали до территории России, а РФ может уничтожить западное вооружение ударами высокоточного оружия.
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