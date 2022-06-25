Главком ВСУ Залужный опубликовал видео первого применения РСЗО Himars США

В Сети появились кадры, подтверждающие боевое применение поставленных Киеву США в качестве военной помощи РСЗО Himars. Официальное видео работы американских установок опубликовал Главком ВС Украины Валерий Залужный.

Ранее о том, что реактивные системы залпового огня Himars уже доставлены ВСУ сообщал руководитель украинского Минобороны Алексей Резников. Ряд источников также заявили, что оружие было использовано впервые, однако официально это не подтверждалось.

Однако в США не ожидают, что HIMARS изменят ситуацию на фронте. Об этом написало CNN со ссылкой на близких к американской разведке чиновников США.

Они заявили, что РСЗО поставлены с ограниченным запасов снарядов и дальностью, чтобы не доставали до территории России, а РФ может уничтожить западное вооружение ударами высокоточного оружия.