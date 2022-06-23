Глава Минобороны Украины заявил о прибытии американских РСЗО HIMARS

Руководитель Минобороны Украины Алексей Резников сообщил, что реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS США доставили ВСУ.

"HIMARS прибыли на Украину. Спасибо американским коллегам и товарищам за эти сильные инструменты!" — сказал министр.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский подчеркнул, что Киев не станет использовать американские ракетные комплексы для ударов по территории нашей страны. Как отметил российский дипломат Константин Гаврилов, словам президента не стоит доверять.

"Этим украинским обещаниям грош цена", — заявил политик.