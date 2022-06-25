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Кадыров: промзона Северодонецка освобождена, с "Азота" вывели 800 гражданских

Силовые структуры

Промышленная зона Северодонецка и аэропорт полностью освобождены от украинских националистов. С предприятия "Азот" удалось эвакуировать 800 гражданских, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Кадыров: промзона Северодонецка освобождена, с "Азота" вывели 800 гражданских

По его словам, в аэропорту ещё идёт зачистка от остатков ВСУ, однако чеченские подразделения совместно с бойцами ЛНР контролируют всю его территорию. Кроме того, он добавил, что военные продолжают работу по освобождению населённого пункта Боровское.

"С территории завода "Азот" освобождено 800 мирных жителей. Так держать! Россия, вперёд!" — отметил Кадыров.

Он также поблагодарил своего помощника Апты Алаудинова и командира второго корпуса Народной милиции ЛНР за освобождение территорий от националистов.

Ранее в комендатуре Северодонецка сообщили, что боевики ВСУ, засевшие на заводе "Азот", смогут продолжить переговоры о возможной сдаче в плен лишь после того, как мирные жители покинут бомбоубежища предприятия.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Александр Артамонов
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