Комендатура: сдача военных с "Азота" в плен возможна после эвакуации гражданских

Украинские националисты, засевшие на комбинате "Азот" в Северодонецке, продолжают вести переговоры о возможной сдаче в плен. Об этом сообщили в комендатуре города.

Представители комендатуры отметили в беседе с РИА Новости, что перед сдачей в плен боевики ВСУ должны разрешить мирному населению покинуть бомбоубежища предприятия.

"Переговоры продолжаются. Наше требование — сначала выход мирных жителей", — подчеркнули в организации.

По предварительным данным, на заводе "Азот" остаются 500-550 гражданских. Некоторые из них уже выходят с территории предприятия, однако эвакуация осуществляется стихийно.

Ранее стало известно, что боевики нацбатальона "Айдар"*, укрывающиеся на "Азоте", заявили о готовности сдаться в плен. Их условия — прекращение огня и гарантии безопасности для гражданского населения.

* украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.