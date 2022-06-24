Украинские националисты, засевшие на комбинате "Азот" в Северодонецке, продолжают вести переговоры о возможной сдаче в плен. Об этом сообщили в комендатуре города.
Представители комендатуры отметили в беседе с РИА Новости, что перед сдачей в плен боевики ВСУ должны разрешить мирному населению покинуть бомбоубежища предприятия.
"Переговоры продолжаются. Наше требование — сначала выход мирных жителей", — подчеркнули в организации.
По предварительным данным, на заводе "Азот" остаются 500-550 гражданских. Некоторые из них уже выходят с территории предприятия, однако эвакуация осуществляется стихийно.
Ранее стало известно, что боевики нацбатальона "Айдар"*, укрывающиеся на "Азоте", заявили о готовности сдаться в плен. Их условия — прекращение огня и гарантии безопасности для гражданского населения.
* украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
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