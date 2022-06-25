Минобороны Украины: Маляр обвинила мирных жителей в срыве операции ВСУ

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр обвинила мирное население страны в срыве операций, которые проводят ВСУ. Накануне стало известно, что войска украинской армии отступили от Северодонецка, оказавшись в оперативном окружении союзных сил в Лисичанске/

"Публичная демонстрация гражданскими лицами осведомлённости о ходе военных операций и сообщений об этом в соцсетях до официальных заявлений Генштаба подчас срывает военные операции — как это было вчера и позавчера касательно Северодонецка, когда просто не дали ВСУ доделать запланированное", — написала Маляр в личном блоге.

Киевская власть и ранее обвиняла мирное население в помощи ВС РФ в "наведении ударов" публикациями снимков в соцсетях.