Путин пообещал передать Лукашенко ракеты "Искандер-М" в ядерном исполнении

Владимир Путин сообщил о планах поставить в Белоруссию комплексы "Искандер-М", в том числе и те, которые оснащены ядерной боеголовкой.

Президент России дал обещание Александру Лукашенко оснастить армию Белоруссии современными ракетными системами

Об этом лидер РФ заявил на встречи с президентом Белоруссии в Санкт-Петербурге.

Владимир Путин рассказал о технических возможностях ракет.

"(Комплексы "Искандер-М"), как известно, могут применять баллистические и крылатые ракеты — как в обычном, так и ядерном исполнении", — сказал Владимир Путин.

Ранее глава Белоруссии просил у президента РФ помощи для ответом на появление авиации НАТО с ядерным оружием у границ Белоруссии.

Ранее глава Житомира Сергей Сухомлин рассказал, что с воздушного пространства Белоруссии по военным объектам выпущено 24 ракеты.