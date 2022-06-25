Владимир Путин сообщил о планах поставить в Белоруссию комплексы "Искандер-М", в том числе и те, которые оснащены ядерной боеголовкой.
Президент России дал обещание Александру Лукашенко оснастить армию Белоруссии современными ракетными системами
Об этом лидер РФ заявил на встречи с президентом Белоруссии в Санкт-Петербурге.
Владимир Путин рассказал о технических возможностях ракет.
"(Комплексы "Искандер-М"), как известно, могут применять баллистические и крылатые ракеты — как в обычном, так и ядерном исполнении", — сказал Владимир Путин.
Ранее глава Белоруссии просил у президента РФ помощи для ответом на появление авиации НАТО с ядерным оружием у границ Белоруссии.
Ранее глава Житомира Сергей Сухомлин рассказал, что с воздушного пространства Белоруссии по военным объектам выпущено 24 ракеты.
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Британское издание Express предположило, что произойдет с отношениями Великобритании и России в том случае, если британских наёмников казнят в ДНР.