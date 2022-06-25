Сухомлин: по военным объектам Житомира были выпущены 24 ракеты с Белоруссии

Мэр Житомира Сергей Сухомлин заявил, что с воздушного пространства Белоруссии по военным объектам выпущено 24 ракеты.

"С утра мы проснулись от громких взрывов. По Житомиру, слава Богу, ничего не прилетело. Были обстреляны военные объекты вокруг Житомира. С самолётов были запущены ракеты, они зашли с Белоруссии. Суммарно было выпущено 24 ракеты по воинским частям и объектам вокруг Житомира", — сказал он в своём видеообращении.

Также Сухомлин проинформировал о том, что Украина начала строить укрепрайоны на границе с белорусским государством.

"Мы видим, что (Александр Лукашенко. — Прим. ред.) Лукашенко петляет перед (Владимиром Путиным. — Прим. ред.) Путиным, петляет перед своей армией, петляет перед Западом. Но сегодня мы увидели, что Белоруссия также принимает участие (в СВО. — Прим. ред.), как и Российская Федерация, поэтому строим уже укрепрайоны на границе с Белоруссией, вокруг Житомира продолжаем строить", — заключил он.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Москве и Минску необходимо принять срочные меры для укрепления своих военных возможностей перед лицом необъявленной войны со стороны Запада.