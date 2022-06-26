СБУ пытала журналиста из-за слов о том, что история Мариуполя тесно связана с РФ

Сотрудники Службы безопасности Украины пытали журналиста Виктора Вереникина из-за его слов о том, что история Мариуполя тесно связана с Россией.

В городе Виктор прожил 53 года, участвовал в строительстве металлургического комбината "Азовсталь", написал несколько книг и преподавал в вузе.

На одной из лекций он заявил, что "99 процентов жителей Мариуполя говорят на русском". За эти слова его исключили из Союза журналистов, а после начала специальной операции России к нему домой ворвались вооружённые сотрудники СБУ.

Сначала его отвезли в отделение, а потом на голову надели мешок и привязали к столбу с запиской "Ждёт русский мир". Позже Вереникина освободили горожане, сообщает RT.

Дом журналиста сгорел во время боёв, и по иронии судьбы он сейчас живёт в многоэтажке, которую изначально строили для сотрудников СБУ.

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