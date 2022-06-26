Минобороны Украины: по Киеву утром ударили из района Каспийского моря

По Киеву сегодня утром выпустили ракеты Х101, которые могут летать на расстояние до 5,5 тысяч километров, с самолётов Ту-95 и Ту-160. Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, бомбардировщики взлетали из Астрахани, а пуск ракет происходил над Каспийским морем.

В Telegram-каналах сообщалось о прилётах по оборонному заводу "Артём".

Новые взрывы прогремели в Киеве и днём в воскресенье. Воздушная тревога также была объявлена в Черкассах и Харькове.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович предупредил в соцсетях, что по Киеву удары сегодня могут наноситься целый день.

"Весь день могут работать по Киеву. Не говоря уже о других городах", — написал он.