По Киеву сегодня утром выпустили ракеты Х101, которые могут летать на расстояние до 5,5 тысяч километров, с самолётов Ту-95 и Ту-160. Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
По его словам, бомбардировщики взлетали из Астрахани, а пуск ракет происходил над Каспийским морем.
В Telegram-каналах сообщалось о прилётах по оборонному заводу "Артём".
Новые взрывы прогремели в Киеве и днём в воскресенье. Воздушная тревога также была объявлена в Черкассах и Харькове.
Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович предупредил в соцсетях, что по Киеву удары сегодня могут наноситься целый день.
"Весь день могут работать по Киеву. Не говоря уже о других городах", — написал он.
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Жители Киева утром 26 июня сообщили о множественных взрывах в столице Украины. Дальними бомбардировщиками ВКС России был нанесён мощный ракетный удар.