Ударные Ка-52 "Аллигаторы" ВКС РФ уничтожили технику и командные пункты ВСУ

Армейская и оперативно-тактическая авиация России за последние 24 часа уничтожила большое количество сил противника в ходе СВО на Украине. Как сообщают военкоры "Русской весны", поражена военная техника ВСУ в 286 районах.

"Аллигаторы" ВВС РФ наносят удары по ВСУ

Кроме этого, ликвидирована живая сила, миномётные и артиллерийские подразделения в 62 районах. Также сообщается о ликвидации двух пунктов управления в Николаевской области (район Висунск и Бармашово) и четырёх складов боеприпасов близ Лисичанска.

На видео можно наблюдать за работой ударных вертолётов Ка-52 "Аллигатор", которые демонстрируют уничтожение техники и пунктов управления ВСУ во время боевых вылетов.