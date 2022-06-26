Армейская и оперативно-тактическая авиация России за последние 24 часа уничтожила большое количество сил противника в ходе СВО на Украине. Как сообщают военкоры "Русской весны", поражена военная техника ВСУ в 286 районах.
Кроме этого, ликвидирована живая сила, миномётные и артиллерийские подразделения в 62 районах. Также сообщается о ликвидации двух пунктов управления в Николаевской области (район Висунск и Бармашово) и четырёх складов боеприпасов близ Лисичанска.
На видео можно наблюдать за работой ударных вертолётов Ка-52 "Аллигатор", которые демонстрируют уничтожение техники и пунктов управления ВСУ во время боевых вылетов.
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