Воздушно-космические силы РФ нанесли удар по учебным центрам ВСУ в Черниговской, Житомирской и Львовской областях, чем сорвали переброску трёх бригад в зону боевых действий. Об этом сообщает Минобороны России.
По данным ведомства, высокоточным оружием поражены 169-й учебный центр в районе посёлка Десна Черниговской области, 199-й центр у села Тетеревка Житомирской области, а также 184-й центр в районе села Старичи Львовской области. Там проходили обучение сухопутные и десантно-штурмовые войска ВСУ, уточнили в министерстве.
Как заявили в ведомстве, в результате ударов по этим полигонам сразу три бригады украинской армии утратили боеспособность.
"Полностью утратили боеспособность 65-я, 66-я мотопехотные бригады и 46-я аэромобильная бригада из состава стратегических резервов ВСУ, завершавших подготовку на данных полигонах. Планировавшаяся переброска указанных соединений в зону боевых действий сорвана", — говорится в сообщении Минобороны РФ.
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