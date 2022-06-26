Руденко: “азовцы”* убили и затем сожгли тела иностранных наёмников

Члены националистического батальон "Азов”* убили и потом сожгли тела западных наёмников.

Об этом в своём репортаже расказывает военкор Андрей Руденко.

В катакомбах мариупольского металлургического комбината "Азовсталь" обнаружен крематорий, где нацисты уничтожили более десяти иностранных наёмников. По всей вероятности, отдавая отчёт в том, что плена избежать не удастся, украинским националистам была отдана команда — уничтожить иностранных солдат, сообщает журналист.

ВСУ сожгли документы и личные вещи наёмников, но, по всей вероятности, в спешке бандеровцы не проверили результат. Часть паспортов не полностью сгорели, и команда журналиста обнаружила несгоревший кусок паспорта гражданина Соединённых Штатов и ещё много различных интересных доказательств.

Военный корреспондент сообщает, что этот бункер первый, однако не единственный с сюрпризами для мирового сообщества.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.

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