Члены националистического батальон "Азов”* убили и потом сожгли тела западных наёмников.
Об этом в своём репортаже расказывает военкор Андрей Руденко.
В катакомбах мариупольского металлургического комбината "Азовсталь" обнаружен крематорий, где нацисты уничтожили более десяти иностранных наёмников. По всей вероятности, отдавая отчёт в том, что плена избежать не удастся, украинским националистам была отдана команда — уничтожить иностранных солдат, сообщает журналист.
ВСУ сожгли документы и личные вещи наёмников, но, по всей вероятности, в спешке бандеровцы не проверили результат. Часть паспортов не полностью сгорели, и команда журналиста обнаружила несгоревший кусок паспорта гражданина Соединённых Штатов и ещё много различных интересных доказательств.
Военный корреспондент сообщает, что этот бункер первый, однако не единственный с сюрпризами для мирового сообщества.
*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
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