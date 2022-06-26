Французские корреспонденты озадачены: в Лисичанске ждут русских и ненавидят ВСУ

Подавляющее большинство жителей Лисичанска ждут освобождения Россией. Они не слушают украинских военных и не покидают свои дома и обвиняют армию Украины в обстрелах своих домов.

Об этом сообщил французский телеканал "France 2".

К своему изумлению, корреспонденты в одном из дворов из Франции увидели перепалку горожан с украинскими боевиками, которые пытались выселить людей из домов.

По словам "враждебно настроенных жителей, говорящих по-русски", украинские военные в ультимативной форме требовали у мирного населения покинуть дома.

"Слышны выстрелы, но толпа не двигается... Нам здесь не рады. Здесь не верят, что российская армия стреляет по городу", — сказано коореспондентами в репортаже.

Французы признают, что все, с кем они разговаривали, не боятся чётко и ясно говорить — они очень ждут "армию Путина".