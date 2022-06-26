Подавляющее большинство жителей Лисичанска ждут освобождения Россией. Они не слушают украинских военных и не покидают свои дома и обвиняют армию Украины в обстрелах своих домов.
Об этом сообщил французский телеканал "France 2".
К своему изумлению, корреспонденты в одном из дворов из Франции увидели перепалку горожан с украинскими боевиками, которые пытались выселить людей из домов.
По словам "враждебно настроенных жителей, говорящих по-русски", украинские военные в ультимативной форме требовали у мирного населения покинуть дома.
"Слышны выстрелы, но толпа не двигается... Нам здесь не рады. Здесь не верят, что российская армия стреляет по городу", — сказано коореспондентами в репортаже.
Французы признают, что все, с кем они разговаривали, не боятся чётко и ясно говорить — они очень ждут "армию Путина".
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