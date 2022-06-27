Военкор Сладков: в Киеве дождутся "прилёта" ядерного "Ярса"

Американцы решили проверить качество своей противоракетной обороны на украинском фронте и передать свои установки Киеву. А это уже более, чем серьёзно. Такое мнение высказал военный корреспондент Александр Сладков. Журналист порассуждал на эту тему в своём Telegram-канале.

"Понимаю, когда ещё выдастся такой случай подкорректировать свой ВПК. А если мы тоже усилим огневую мощь своих атак, украинцам это понравится или нет? Летел к ним "Калибр", а если прилетит на утилизацию "Воевода"?" — задал вопросы военкор.

Он предположил, что от такого прилёта лучше США, "подарившим" Украине свою ПРО не будет. А вот у России другого выхода, кроме как уничтожать эту систему, нет, добавил он. Потому что она легко переделывается из оборонительного оружия в наступательное — пусковые установки везде пусковые установки.

По мнению военного журналиста, киевские руководители своими действиями вынудят Россию пойти на крайние меры.

"Тут Киеву главное взять карандашик, и посчитать, подумать, когда ж они, киевляне, наконец довыпендриваются до ядерного "Ярса". У нас много вариантов есть, у Киева не очень", — предупредил Сладков.