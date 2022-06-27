В Мариуполе нашли тело мужчины, которого боевики ВСУ убили за посещение Крыма

Следователи Российской Федерации в Мариуполе нашли тело мужчины, которого боевики ВСУ убили за штамп в паспорте о пересечении границы с Крымом.

Пересёк границу он в 2018 году, сообщил корреспондент РИА Новости с места, где найдено тело.

По информации СК, в начале марта боевик ВСУ на улице для проверки документов остановил пожилого мужчину. В паспорте у него стояла отметка о пересечении границы, что послужило основанием для его задержания и последующего убийства. После преступления тело выкинули за ограждение одного из укрепрайонов города, найти его смогли по показаниям задержанных.

В ходе следствия сотрудниками СК также было осмотрено тело на предмет минирования, поскольку это является сейчас распространенной практикой со стороны бандеровцев. Взяты пробы генетического материала, что позволит родным погибшего узнать о произошедшем.

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