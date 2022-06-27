Парламент ДНР допустил отмену смертной казни для военных преступников

Смертная казнь для военных преступников может быть отменена в ДНР после окончания боевых действий и завершения трибуналов над ними. Об этом заявила председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета республики Елена Шишкина.

Она выразила надежу на то, что в ближайшем будущем ДНР войдёт в состав России. В таком случае народ Донбасса будет жить по российским законам, пояснила специалист.

"Если же к этому моменту не сложатся обстоятельства для референдума, то в соответствии с международными конвенциями будет рассматриваться вопрос об исключении высшей меры наказания", — сказала Шишкина в интервью ТАСС.

Как отметила представитель Народного совета, в ДНР регулярно обсуждается возможность введения моратория на смертную казнь. По её словам, такой шаг помог бы гармонизировать законодательство республики с международными нормами и законами РФ.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинского президента Владимира Зеленского ждёт международный трибунал из-за военных преступлений.