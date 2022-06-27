Безсонов: в Донбассе у ВСУ более 30 тысяч убито и более 10 тысяч сдались в плен

Первый заместитель главы Министерства информации ДНР Даниил Безсонов рассказал о потерях украинских боевиков в Донбассе.

Он отметил, что у Украины весьма серьёзные потери.

"Бойцы ведут свои статистики в разных направлениях. Больше 30 тысяч уже есть. Это не считая того, что у нас в плену находится около 10 тысяч", — отметил замглавы ведомства.

По его словам, обычно разница погибших и раненых — минимум 1 к 3. Если у бандеровцев 30 тысяч погибшими, то раненых у них точно не менее 90 тысяч.

"Статистика также ведется по Херсонскому и Харьковским направлениям. В целом фронт очень протяженный", — подытожил Безсонов.