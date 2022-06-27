Бывший депутат Верховной Рады Украины Илья Кива, уехав из Украины, постоянно критикует киевский режим.
На этот раз в своем аккаунте мессенджера он возмутился использованием ВСУ детсадов и школ.
"Мерзкие лицемеры сознательно размещают и базируют военных и силовиков в школах и детских садах, делая там казармы — потенциально военные цели для поражения, а потом обвиняют в прилётах туда ракет, рассказывая взахлёб о бесчеловечности", — сообщает экс-нардеп.
Он отмечает, что параллельно бандеровцы "утюжат" жилые микрорайоны Донецка.
"Всё, что нужно знать об украинской власти — жалкие, подлые, трусливые людишки, и чем быстрее с ними закончить — уничтожить, тем больше жизней спасётся", — подытожил Кива.
Ранее он отмечал, что дети украинской власти в боевых действиях не участвуют.
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Жители Киева утром 26 июня сообщили о множественных взрывах в столице Украины. Дальними бомбардировщиками ВКС России был нанесён мощный ракетный удар.