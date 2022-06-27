Кива возмутился размещением ВСУ в школах и детсадах: потенциально военные цели

Бывший депутат Верховной Рады Украины Илья Кива, уехав из Украины, постоянно критикует киевский режим.

На этот раз в своем аккаунте мессенджера он возмутился использованием ВСУ детсадов и школ.

"Мерзкие лицемеры сознательно размещают и базируют военных и силовиков в школах и детских садах, делая там казармы — потенциально военные цели для поражения, а потом обвиняют в прилётах туда ракет, рассказывая взахлёб о бесчеловечности", — сообщает экс-нардеп.

Он отмечает, что параллельно бандеровцы "утюжат" жилые микрорайоны Донецка.

"Всё, что нужно знать об украинской власти — жалкие, подлые, трусливые людишки, и чем быстрее с ними закончить — уничтожить, тем больше жизней спасётся", — подытожил Кива.

Ранее он отмечал, что дети украинской власти в боевых действиях не участвуют.