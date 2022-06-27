В России максимально усилены меры безопасности в связи с угрозами терактов, которые поступают со стороны Украины. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
На встрече с журналистами он прокомментировал высказывание главы управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, который сообщил о планах по проведению диверсий в РФ и на освобождённых территориях Украины, находящихся под контролем российских военных.
"Меры безопасности и так максимально усилены", — сказал пресс-секретарь президента России.
При этом он порекомендовал адресовать силовым ведомствам вопросы о необходимости принятия дополнительных мер антитеррористической безопасности в РФ.
24 июня заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что в областном центре произошёл теракт с подрывом автомобиля, в результате которого погиб чиновник Дмитрий Савлученко.
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Жители Киева утром 26 июня сообщили о множественных взрывах в столице Украины. Дальними бомбардировщиками ВКС России был нанесён мощный ракетный удар.