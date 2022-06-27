Глава разведки Украины Буданов пригрозил России терактами и диверсиями

Глава управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов пригрозил России терактами и диверсиями на её территории.

Об этом он сообщил в интервью Financial Times.

Партизанская деятельность на подконтрольной Москве территории усиливается, сказал начальник разведки МО Украины и напомнил взрывы машин в Херсонской области, где чиновник ВОА получил смертельные ранения.

Буданов подчеркнул, что подобные диверсии "будут проводиться в России и во многих других местах". Правда, издание отмечает, что Буданов не стал уточнять, стоит ли за терактами Киев.

Также изданию он заявил, что отступление из Северодонецка является "тактическим". Буданов отметил в беседе, что российским войскам будет сложно форсировать реку Северский Донецк и зайти в Лисичанск.