Глава управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов пригрозил России терактами и диверсиями на её территории.
Об этом он сообщил в интервью Financial Times.
Партизанская деятельность на подконтрольной Москве территории усиливается, сказал начальник разведки МО Украины и напомнил взрывы машин в Херсонской области, где чиновник ВОА получил смертельные ранения.
Буданов подчеркнул, что подобные диверсии "будут проводиться в России и во многих других местах". Правда, издание отмечает, что Буданов не стал уточнять, стоит ли за терактами Киев.
Также изданию он заявил, что отступление из Северодонецка является "тактическим". Буданов отметил в беседе, что российским войскам будет сложно форсировать реку Северский Донецк и зайти в Лисичанск.
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Жители Киева утром 26 июня сообщили о множественных взрывах в столице Украины. Дальними бомбардировщиками ВКС России был нанесён мощный ракетный удар.