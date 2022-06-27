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Рожин: у ВСУ большие проблемы из-за огромных потерь и нехватки офицеров

Силовые структуры

Военный эксперт Борис Рожин дал свою оценку словам украинского военнопленного о царящем в рядах ВСУ хаосе.

Рожин: у ВСУ большие проблемы из-за огромных потерь и нехватки офицеров

Рожин отметил, что на данный момент украинская армия столкнулась с двумя проблемами: огромными потерями ВСУ в общем и потерями офицерского состава в частности. Ввиду этого управлять украинскими войсками становится всё труднее, подчеркнул эксперт.

Рожин считает, что ведущаяся сейчас мобилизация никак не может компенсировать потери, которые несут ВСУ. Бойцов катастрофически не хватает, и это отрицательно влияет на уровень управления украинской армией.

Дальше дела в рядах ВСУ будут только хуже, уверен Рожин. Положение не может спасти вербовка иностранных наёмников, с которой сейчас к киевского руководства также есть большие проблемы.

"Тактика [привлечения иностранных наемников. — Прим. ред.] дается киевскому руководству с трудом. Всё это приведет украинские войска к проблемам проведения операций, так как будет замедляться скорость реагирования, ухудшаться качество оперативных приказов и боевых распоряжений", — рассказал Рожин в беседе с "Народными Новостями".

На фоне происходящего Киев едва ли сможет компенсировать огромные потери своей армии, заключил Рожин.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Александр Артамонов
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