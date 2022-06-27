Сладков: теперь почти все пленные с Западной Украины

Украинских пленных в районе Лисичанска всё больше и больше. Как утверждает киевский режим — чуть более 2 тысяч. Однако в реальном подсчёте — их уже более 6 тысяч.

Об этом сообщил военный журналист Александр Сладков, после встречи с бойцами легендарного 11 полка Донецкого корпуса.

Он также сообщает, что "география" военнопленных кардинально изменилась.

"Если раньше мы брали в плен в основном солдат и офицеров — жителей Востока Украины, теперь почти все они из Западной Украины. Резервисты, что скажешь", — подытожил военкор.

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