Филопоненко: ВСУ под Северодонецком и Лисичанском массово сдаются в плен

Военнослужащие Вооружённых сил Украины под Северодонецком и Лисичанском в массовом порядке сдаются в плен российской армии.

Об этом сообщил представитель НМ Луганской Народной Республики Иван Филипоненко в эфире канала "России 1".

Представитель Народной милиции особо отметил, что передовые позиции украинских бандеровцев оттесняют вглубь, где их оборона не продержится долго.

"Ситуация направлена на то, что территория ЛНР, судя по тенденции, будет освобождена, я полагаю, в ближайшее время", — подчеркнул Филипоненко.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о скором окружении Лисичанска.