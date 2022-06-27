Первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов заявил, что с начала российской спецоперации Вооружённые силы Украины потеряли более 50 тысяч солдат.
"По моим наблюдениям… у них погибшими более 50 тысяч — это если брать всю линию фронта", — сказал Безсонов в эфире "Первого канала"
При этом количество раненых может составлять 150 тысяч человек, отметил замминистра.
По его словам, союзные силы РФ и ДНР уничтожили или взяли в плен большую часть опытных подразделений ВСУ, что вынудило Киев перебросить войска с белорусской границы на донбасский фронт.
Он добавил, что западное вооружение, которое поставляется Украине в рамках военной помощи, не способно глобально изменить ситуацию.
Ранее депутат Верховной Рады Давид Арахамия говорил, что в сутки украинская армия теряет 200-500 человек.
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