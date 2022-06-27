Безсонов: оружие Запада не сможет глобально изменить ситуацию на Украине

Оружие Запада, поставляемое Украине в рамках военной помощи, "доставляет неприятности" лишь на отдельных участках фронта. Об этом заявил первый заместитель главы Мининформации ДНР Даниил Безсонов.

По его словам, новейшее западное вооружение нельзя недооценивать. Однако он подчеркнул: эта техника не способна глобально изменить ситуацию на Украине.

"Западное оружие, конечно, беспокоит и на локальных участках фронта может доставлять неприятности. Но глобально изменить ситуацию оно не в состоянии", — сказал Безсонов в эфире Первого канала.

Ранее первый замглавы Мининформации ДНР сообщил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) несут серьёзные потери в Донбассе. Как пояснил Безсонов, в ходе боевых действий скончались порядка 30 тысяч украинских солдат, ещё 10 тысяч сдались в российский плен. Премьер Британии Борис Джонсон назвал ситуацию на юго-востоке Украины тяжёлой для ВСУ.