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Литовкин: новые системы ПВО большой дальности из США никак не помогут ВСУ

Силовые структуры

По мнению военного эксперта Дмитрия Литовкина, системы ПВО средней и большой дальности, которые США намереваются отправить Киеву, никак не помогут ВСУ и не смогут переломить ход спецоперации.

Литовкин: новые системы ПВО большой дальности из США никак не помогут ВСУ

Эксперт предупредил, что, во-первых, обещание прислать эту военную технику может так и остаться обещанием, как это было с беспилотниками Grey Eagle, которые Вашингтон, несмотря на договорённости, так и не поставил Киеву.

А во-вторых, если даже обещанные американские ПВО всё-таки попадут на территорию Украины, они никак не смогут помочь украинской армии. А прежде, чем бойцы ВСУ смогут их применить, эти системы будут уничтожены российскими военными, как и всё остальное иностранные оружие, прибывающее в Незалежную.

"Это имитация поддержки и по большому счёту ни на что не влияет. Они или в первые два дня, как приедут, будут ликвидированы, или захвачены нашими Вооруженными силами", — сказал Литовкин в разговоре с изданием Life.

Эксперт подчеркнул, что одного оружия, даже очень хорошего, — мало, нужно ещё уметь с ним обращаться.

"Это хорошие системы только в опытных руках. Украинцы уже доказали, что они могут или потерять, или попортить. Большая часть зарубежной техники, которую они получили, они или потеряли при отступлении бросив, или во время использования загубили, или она была захвачена вооруженными силами России", — объяснил Литовкин.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Александр Артамонов
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