Когда у "Отважных" заканчивается терпение — начинается РСЗО "Ураган"

Военные группировки ВС РФ "Отважные" стараются мирным способом призвать бойцов ВСУ сдаваться в плен. Однако, когда украинские военные не хотят сдаваться, применяется техника, в том числе реактивные системы залпового огня (РСЗО) "Ураган".

Специальная военная операция (СВО) по демилитаризации и денацификации РФ на Украине продолжается. В новом репортаже "Русской Весны" корреспонденты показали, как бойцы группировки "Отважные" применяют РСЗО "Ураган".

РСЗО "Ураган" предназначена для поражения любых групповых целей, уязвимыми элементами которых являются открытая и укрытая живая сила, небронированная и бронированная техника мотопехотных и танковых рот, подразделений артиллерии, тактических ракет, зенитных комплексов и др.

Ранее военнопленный рассказал, как бойцы группировки "О" предложили ему сдаться.

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