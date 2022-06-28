Украина запросила срочное заседание Совбеза ООН из-за ситуации в Кременчуге

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица обратился с письмом в адрес председательствующей в июне в СБ ООН Албании и запросил провести срочную встречу на фоне ситуации в Кременчуге.

Кроме прочего, Кислица уточнил, по украинскому вопросу должен выступить не кто иной, как генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерриш. Как пояснил постпред, срочность вопроса связана якобы с российскими обстрелами торгового центра в Кременчуге.

"Я прошу пригласить генерального секретаря на срочное заседание Совета Безопасности, чтобы он выступил по данному вопросу", — заявил постпред.

Украинская сторона настаивает, что якобы в обстреле торгового центра виновна российская сторона. В свою очередь, заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что эта ситуация схожа с громкой провокацией в Буче.