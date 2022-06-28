В Министерстве обороны РФ сообщили, что из-за слабой обученности и низкого уровня подготовки для участия в боевых действиях украинские военные и иностранные наёмники бьют по своим же позициям.
"Слабая обученность мобилизованных для участия в боевых действиях украинских граждан и низкий уровень подготовки иностранных наемников всё чаще становятся причиной "дружественного огня", — говорится в сообщении МО РФ.
Так, минометному обстрелу со стороны ВСУ подверглись новобранцы, прибывшие на доукомплектование 97-го батальона 60-й пехотной бригады.
Кроме того, в 28-й механизированной бригаде иностранные наёмники открыли огонь по разведывательной группе этого соединения, в результате чего четверо военных погибли, трое ранены.
Ранее военный эксперт Борис Рожин заявил, что ведущаяся сейчас мобилизация никак не может компенсировать потери, которые несут ВСУ.
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