Минобороны: ВСУ бьют по своим же позициям

В Министерстве обороны РФ сообщили, что из-за слабой обученности и низкого уровня подготовки для участия в боевых действиях украинские военные и иностранные наёмники бьют по своим же позициям.

"Слабая обученность мобилизованных для участия в боевых действиях украинских граждан и низкий уровень подготовки иностранных наемников всё чаще становятся причиной "дружественного огня", — говорится в сообщении МО РФ.

Так, минометному обстрелу со стороны ВСУ подверглись новобранцы, прибывшие на доукомплектование 97-го батальона 60-й пехотной бригады.

Кроме того, в 28-й механизированной бригаде иностранные наёмники открыли огонь по разведывательной группе этого соединения, в результате чего четверо военных погибли, трое ранены.

Ранее военный эксперт Борис Рожин заявил, что ведущаяся сейчас мобилизация никак не может компенсировать потери, которые несут ВСУ.