Вооружённые силы Украины (ВСУ) планировали собственную спецоперацию с выходом на границу России. Об этом заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
На X Петербургском международном юридическом форуме он отметил, что украинские военные хотели начать боевые действия 8 марта 2022 года.
"У нас есть данные, мы сейчас их изучаем и проверяем, что ровно 8 марта началась бы спецоперация со стороны Украины с Северодонецка с выходом на российскую границу", — уточнил Бастрыкин.
Ранее член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что власти Украины ещё до начала российской спецоперации вынашивали планы ракетного удара по крупным городам РФ, таким как Белгород, Брянск, Ростов-на-Дону и Симферополь. По его словам, эти данные были получены из окружения украинского президента Владимира Зеленского.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Армия РФ в специальной операции поставила точку в истории с попытками бандеровцев прорваться в Херсонскую область.