Бастрыкин: ВСУ хотели начать наступление с выходом на российскую границу 8 марта

Вооружённые силы Украины (ВСУ) планировали собственную спецоперацию с выходом на границу России. Об этом заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

На X Петербургском международном юридическом форуме он отметил, что украинские военные хотели начать боевые действия 8 марта 2022 года.

"У нас есть данные, мы сейчас их изучаем и проверяем, что ровно 8 марта началась бы спецоперация со стороны Украины с Северодонецка с выходом на российскую границу", — уточнил Бастрыкин.

Ранее член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что власти Украины ещё до начала российской спецоперации вынашивали планы ракетного удара по крупным городам РФ, таким как Белгород, Брянск, Ростов-на-Дону и Симферополь. По его словам, эти данные были получены из окружения украинского президента Владимира Зеленского.